La ripresa dei lavori alla Pinetina in vista delle sfide contro Parma e Brugge permetterà a Cristian Chivu di iniziare a lavorare sul principale difetto palesato in queste prime uscite stagionali: i troppi gol subiti, anche in maniera banale. L’obiettivo principale, ricorda il Corriere dello Sport, è quello di tamponare l’emorragia dopo le dieci reti subite nelle prime sei partite, concedendo almeno due gol ben quattro volte. Il lavoro sarà focalizzato in particolare sulla gestione complessiva della copertura degli spazi e quindi su un lavoro corale, maggiormente di squadra, che vede il primo filtro come quello da azionare già a centrocampo per non far avvicinare minacciosamente gli avversari alla propria area di rigore. Un altro aspetto su cui concentrarsi riguarda l’interpretazione delle partite, dopo aver pagato dazio fin qui nelle prime battute di gara per poi colmare il difetto con la formidabile capacità di rimontare: occorre comunque una maggiore concentrazione per tutto l’arco della partita.

In questo senso, Chivu può fare leva sul precedente dell'anno scorso, quando, dopo la prima sosta arrivata dopo il ko contro la Juventus, l'Inter subì appena tre reti in sette partite e riuscì a blindare del tutto la porta in 4 occasioni. Anche il calendario può aiutare, visto che, al di là della densità degli impegni, la lista prevede impegni contro avversarie non di primissimo rango, coi prossimi big match saranno a fine ottobre col derby di Milano e addirittura a inizio dicembre in Champions contro il Borussia Dortmund.