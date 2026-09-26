Appuntamento alle 13 di domani per il debutto Serie A della Fiorentina Femminile, ospite dell'Inter in un match si annuncia sicuramente complicato. Il tecnico Pinones Arce (che ha parlato nel pomeriggio) ha diramato l'elenco delle convocate, che poi sono partite alla volta della Lombardia.

LE CONVOCATE. Bartalini, Bergsvand, Bettineschi, Bredgaard, Chacon, Correia, Cortes, Faerge, Filangeri, Fiskerstrand, Hurtig, Johansen, Omarsdottir, Orsi, Severini, Snerle, Tortelli, Tryggvadottir, Van Der Zanden, Woldvik.