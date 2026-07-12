L’Inter Women accoglie Sheila Garcia, nuovo rinforzo della rosa nerazzurra pronta a mettersi a disposizione del gruppo e a iniziare la sua esperienza nel campionato italiano. La giocatrice ha vissuto i primi momenti da interista ha mandato un messaggio ai tifosi dalla sede del club, tra la storia e i trofei che hanno segnato il percorso della società. Sheila arriva con caratteristiche che possono dare nuove soluzioni alla squadra: dinamismo, qualità tecnica e capacità di interpretare le diverse fasi del gioco. Una calciatrice dotata di personalità, chiamata a portare energia e nuove idee all’interno del reparto in cui verrà impiegata. Il nuovo acquisto nerazzurro rappresenta un investimento per il presente e per il futuro dell’Inter Women, che continua il proprio percorso di crescita puntando su giocatrici capaci di aumentare il livello competitivo della squadra. Ora per Sheila inizia la fase più importante: il lavoro quotidiano sul campo, l’inserimento nel gruppo e la possibilità di conquistare fin da subito la fiducia dello staff tecnico e dei tifosi nerazzurri.

Le dichiarazioni di Sheila, nuovo acquisto dell'Inter Women

Il neo acquisto dell'Inter Women, Sheila Garcia ha lasciato un messaggio ai suoi nuovi tifosi:

"Sono molto contenta e felice di essere qui, sono pronta per questa sfida, ho tanta voglia di dare il mio contributo alla squadra, saluto i miei nuovi tifosi. Forza Inter".