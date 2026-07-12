La neo giocatrice dell’Inter Sheila Garcia si presenta come nuova nerazzurra ai canali ufficiali del club raccontando le sue prime emozioni a Milano: “Provo molto orgoglio, credo che questo club per me sia stato un passo avanti. Spero di poter aiutare la squadra a fare il calcio che vogliamo proporre. È un club top, sono super contenta di essere qui e spero di portare vittorie alla squadra”.

Cosa ti ha convinta a intraprendere questa nuova esperienza professionale?

"Per me è una sfida, anche perché non avevo mai lasciato la Spagna. È una sfida importante, ma ho tanta voglia di iniziare questa nuova avventura con il mio nuovo club."

Cosa pensi della Serie A e quanto sei felice di poter giocare in un nuovo campionato?

"Credo che la Serie A sia un campionato molto più fisico rispetto a quello spagnolo. Ho tanta voglia di dimostrare anche questo lato del mio gioco, che forse nella Liga emerge meno. Non vedo l'ora di iniziare."

Come descriveresti il tuo profilo tecnico-tattico e quale contributo pensi di poter offrire al percorso di crescita di questo club?

"Dal punto di vista tecnico e tattico mi considero una giocatrice veloce, un'esterna molto offensiva. A livello difensivo sono migliorata tantissimo e credo di poter dare un contributo importante alla squadra. Anche a livello umano cerco sempre di aiutare le mie compagne: sono una persona molto positiva, mi integro facilmente nel gruppo. Sono piuttosto introversa, ma spero di regalare tante soddisfazioni a questo club."

Quali sono gli obiettivi che ti poni sia a livello individuale che di gruppo per questa nuova stagione?

"A livello individuale, come dicevo prima, questa rappresenta una sfida sotto ogni punto di vista. A livello di squadra, invece, vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e portare questo club il più in alto possibile."