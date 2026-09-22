Cattive notizie per il Club Brugge. Come riportato oggi dalla testata belga Nieuwsblad, i nerazzurri dovranno fare a meno per un po' di Joel Ordonez. Il difensore centrale ecuadoregno, tornato con un problema al piede dal Mondiale americano di quest'estate, sarà fuori fino al mese di dicembre.

Rientrato dall'impegno iridato già in condizioni precarie, inizialmente lo staff medico e il giocatore avevano optato per la terapia conservativa, che avrebbe dovuto restituirlo al campo per inizio dicembre. Ora però è stato necessario intervenire chirurgicamente: il recupero è previsto per fine 2026, motivo per il quale non sarà sicuramente della gara il 13 ottobre, quando il Club Brugge farà visita all'Inter.