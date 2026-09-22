La cura Paolo Vanoli sta portando i suoi frutti. Dopo le prime rumorose sconfitte della gestione Fabio Grosso, la Fiorentina è tornata a essere squadra e lo dimostra la capacità di reagire alle situazioni avverse, mancata a inizio stagione. Lo dicono i numeri prima delle prestazioni: la Fiorentina è andata in svantaggio in campionato sia contro il Venezia che contro il Napoli, riuscendo a portare a casa in totale 4 punti da potenziali zero. Tre contro i lagunari, uno domenica scorsa contro i partenopei.

Solo l'Inter ha fatto meglio in Italia, con 7 punti conquistati nelle tre gare in cui i ragazzi di Cristian Chivu sono andati in svantaggio (addirittura di 2 gol contro Napoli, Udinese e Roma). Como e Torino, invece, hanno totalizzato 4 punti dagli svantaggi iniziali.