La cura Paolo Vanoli sta portando i suoi frutti. Dopo le prime rumorose sconfitte della gestione Fabio Grosso, la Fiorentina è tornata a essere squadra e lo dimostra la capacità di reagire alle situazioni avverse, mancata a inizio stagione. Lo dicono i numeri prima delle prestazioni: la Fiorentina è andata in svantaggio in campionato sia contro il Venezia che contro il Napoli, riuscendo a portare a casa in totale 4 punti da potenziali zero. Tre contro i lagunari, uno domenica scorsa contro i partenopei.

Solo l'Inter ha fatto meglio in Italia, con 7 punti conquistati nelle tre gare in cui i ragazzi di Cristian Chivu sono andati in svantaggio (addirittura di 2 gol contro Napoli, Udinese e Roma). Como e Torino, invece, hanno totalizzato 4 punti dagli svantaggi iniziali.

Sezione: News / Data: Mar 22 settembre 2026 alle 23:04
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.