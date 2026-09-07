La ThuLa si è riaccesa nel momento più delicato della stagione. Dopo due giornate senza gol, Lautaro Martinez e Marcus Thuram hanno ritrovato insieme la via della rete contro il Napoli, trascinando l’Inter nella rimonta da 0-2 a 3-2. Un segnale importante in vista della Champions League. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, domani al Santiago Bernabeu Cristian Chivu dovrebbe affidarsi nuovamente dal primo minuto alla coppia che negli ultimi anni ha rappresentato uno dei punti di riferimento dell’attacco nerazzurro.

Esposito verso la panchina

A lasciare spazio dovrebbe essere Francesco Pio Esposito. Nessuna bocciatura per il giovane centravanti, fresco di rinnovo fino al 2032, ma una scelta legata soprattutto all’esperienza richiesta da una gara di questo livello. Contro il Napoli, Thuram ha avuto un impatto decisivo entrando dalla panchina e firmando il 2-2, mentre Lautaro ha completato la rimonta nel finale. Anche il passaggio al 4-3-3, con l’ingresso di Bonny, ha dato nuova energia alla fase offensiva.

Quasi 103 ore insieme

Lautaro e Thuram hanno già condiviso 6.175 minuti con la maglia dell’Inter, quasi 103 ore di calcio insieme, contribuendo anche alla conquista di quattro trofei. Dopo le voci estive sul loro futuro, entrambi sono rimasti a Milano e ora si preparano a riprendersi il centro della scena. Il prossimo esame sarà di quelli pesanti: il Real Madrid di José Mourinho, proprio al Bernabeu, nello stadio che per l’Inter conserva il ricordo della Champions conquistata nel 2010