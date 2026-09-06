Quella tra Real Madrid e Inter si può definire tranquillamente una grande classica del calcio europeo che martedì andrà in scena per la ventesima volta nella storia. Il computo dei precedenti vede prevalere i padroni di casa con dieci vittorie contro le sette nerazzurre, segnando 28 gol contro i 21 degli avversari italiani. Oltretutto, la striscia recente sorride nettamente alle Merengues, che hanno vinto otto degli ultimi nove incontri, di cui sei degli ultimi sette e tutti gli ultimi quattro, tra cui l'1-0 a Milano e il 2-0 a Madrid nella fase a gironi del torneo 2021-2022. Per l'Inter, il Bernabeu rappresenta storicamente un campo minato, ancor più negli ultimi tempi considerando che il Real Madrid ha vinto le ultime sette partite casalinghe contro i nerazzurri, mantenendo la porta inviolata in quattro di queste occasioni.
Un tabù che regge da oltre 20 anni
Complessivamente, la squadra di José Mourinho ha vinto 19 delle ultime 21 partite contro squadre italiane (2 sconfitte), inclusa la vittoria per 1-0 in casa contro la Juventus alla terza giornata della scorsa stagione. Numeri pressoché opposti per l'Inter quando si tratta di giocare in Spagna: la vittoria non arriva infatti da 13 partite, nelle quali i nerazzurri hanno ottenuto 4 pareggi e 9 sconfitte. L'ultimo successo resta il 5-1 a Valencia nella fase a gironi della stagione 2004/05. L'ultima visita dei nerazzurri si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro i vicini di casa dell'Atletico Madrid alla quinta giornata della scorsa stagione. A consolazione della squadra di Cristian Chivu arriva però un altro dato: il club milanese ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato in trasferta, mantenendo la porta inviolata in ogni vittoria. In più, l'Inter non è riuscita a segnare solo in due delle ultime 19 partite di Champions League e ha mantenuto la porta inviolata in 12 delle ultime 17 partite della fase a gironi/campionato.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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