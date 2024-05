Il Verona sembrava avere in pugno la partita, il Sassuolo dava l'impressione di poter confermare che la vittoria contro l'Inter non fosse frutto del caso. E invece, sia i gialloblu sia i neroverdi escono sconfitti in rimonta. Al Bentegodi, i gialloblu passano in vantaggio na metà secondo tempo con la rete di Karol Swiderski, ma vengono ribaltati dal Torino che trova un micidiale uno-due in sei minuti coi gol del 18enne cipriota Zanos Savva e Pietro Pellegri, in entrambi i casi su assist dell'ex interista Valentino Lazaro. Sconfitta che brucia, e che potrebbe diventare pesante qualora l'Udinese riuscisse a imporsi domani in casa del Lecce. Nel finale, cartellino rosso per l'attaccante scaligero Thomas Henry.

Andrea Pinamonti su calcio di rigore illude il Sassuolo a Marassi, ma alla fine si impone il Genoa che con la rete di Milan Badelj e l'autorete di Marash Kumbulla cancella gli effetti della vittoria del Mapei Stadium contro i campioni d'Italia e vede aprirsi nuovamente il baratro della retrocessione.