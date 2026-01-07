Dopo il triplice fischio del Tardini che ha consegnato i tre punti all'Inter di Cristian Chivu, l'allenatore del Parma, Carlos Cuesta è arrivato ai microfoni di DAZN per commentare il risultato ottenuto dalla sua squadra. Di seguito l'analisi del tecnico spagnolo.

Cosa è mancato?

"Ci abbiamo provato, siamo stati abbastanza compatti nella fase difensiva soprattutto nel primo tempo. Volevamo stare più alti a volte, ma sapevamo che sarebbe stato difficile e che il baricentro sarebbe stato basso, e volevamo riuscire a sfruttare gli spazi che loro lasciavano quando pressavano. Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi, ma se perdi un duello sai che poi fai fatica. Dovevamo fare qualcosa in più per stare nella loro metà campo, loro sono stati bravi mentre noi non abbiamo sfruttato bene i momenti e lo abbiamo pagato".

Come si alza la qualità sulla trequarti?

“Mettere nella condizione giusta i giocatori per ricevere certi palloni e alzare il livello tutti. Avremo bisogno del massimo livello di ognuno per fare punti".

Si aspetta qualcosa dal mercato?

"Con il club siamo allineati quindi ci focalizziamo a far crescere la squadra".