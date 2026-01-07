Al termine del match vinto per 2-0 a Parma, è Ange-Yoan Bonny a commentare il match ai microfoni di Inter TV: “non era una partita facile, non è mai facile vincere qui. È stata una partita difficile, ma contava vincere e sono arrivati i tre punti. Il gol annullato? Dispiace ma è più importante la vittoria. Per me Parma, il club come la città, è un posto speciale, mi sono innamorato quando sono venuto qua e posso solo ringraziare questa città. Ero molto felice di tornare a giocare qua”.

Ora il Napoli: “Partita importantissima come tutte, contro una big. Siamo carichi per la sfida”.