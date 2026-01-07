L'Inter mantiene il primo posto in classifica e allunga sul Napoli battendo in trasferta il Parma per 2-0. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo al Tardini, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mer 07 gennaio 2026 alle 22:53
Autore: Redazione FcInterNews.it
