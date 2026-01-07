Partita rocambolesca, e contraddistinta anche da alcune decisioni arbitrali dubbie, quella dell'Olimpico, dove la Lazio riesce a strappare in pieno recupero un pareggio per 2-2 contro la Fiorentina. Accade tutto nella ripresa: passano in vantaggio i biancocelesti con Danilo Cataldi, coi viola che trovano il pareggio con Robin Gosens. All'86esimo, Albert Gudmundsson trova dagli undici metri la rete del 2-1 gigliato che potrebbe valere un calcio pesante alla crisi stagionale; ma al 95esimo Pedro infila David De Gea sempre dal dischetto per la rete del definitivo 2-2.

Colpo grosso dell'Udinese che vince in casa del Torino grazie ai gol di Nicolò Zaniolo e Jurgen Ekkelenkamp; a nulla serve la rete granata, la seconda consecutiva, firmata da Cesare Casadei. 

Sezione: Il resto della A / Data: Mer 07 gennaio 2026 alle 23:05
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print