"Cosa ci è mancato? Siamo arrivati poco nell'area avversaria. Nel primo tempo siamo stati troppo bassi quando ci siamo difesi, mentre nella ripresa abbiamo provato a essere più aggressivi, ma loro sono una squadra molto, molto, molto forte. Quando hanno trovato spazi, hanno avuto più occasioni. E' finita dopo il 2-0". Così Carlos Cuesta, commentando per Sky Sport, Parma-Inter 0-2.

Avete trovato poco Ondrejka.

"Sì, loro sono stati aggressivi e diventa difficile dare supporto agli attaccanti. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto".

Inter troppo forte.

"Noi abbiamo provato a giocare con le nostre forze, di squadra, provando a non lasciargli gli spazi. Loro sono super aggressivi, vogliono riconquistare immediatamente la palla. ci abbiamo provato, Non siamo stati bravi a concretizzare".

Vi hanno fischiato un fuorigioco nel primo tempo che non c'era....

"Eh sì... Il calcio è un gioco di errori, ne fanno tutti, capita anche agli arbitri".