L’Inter manda un segnale fortissimo al campionato: espugnato il Tardini di Parma, altro successo in campionato che questa volta può valere molto considerato lo stop del Napoli col Verona, aspettando il Milan impegnato domani. Questo il commento del tecnico interista Cristian Chivu ai microfoni di Sky Sport:

Ci dici il valore di una vittoria di questo tipo?

“Non è mai semplice giocare in Serie A, c’è sempre un avversario che ti può mettere in difficoltà in uno stadio non semplice. Poi le condizioni meteo erano quelle che erano. Però abbiamo fatto una partita seria, cercando di essere dominanti. Non è semplice rompere la loro linea con loro in dieci sotto la linea della palla, abbiamo cercato di arrivare in area con qualche cross e tiro da fuori. Quello che conta però è sempre la vittoria e l’atteggiamento dei ragazzi che è stato eccezionale”.

Due gol subiti nelle ultime sei partite, più quattro sulla terza. Lo scontro diretto col Napoli è un momento di passaggio importante del campionato?

“I numeri sono belli da leggere, ma conta quello che porti in campo. L’atteggiamento della squadra, la loro voglia e ambizione di portare avanti una stagione. Poi in Serie A non ci sono partite da sottovalutare, le insidie sono sempre dietro l’angolo”.

Stasera siete stati pazienti, la partita ti ha posto problematiche interessanti.

“Ci sono sempre delle problematiche, ogni pallone che rischi o che viene intercettato sai che ti partono in faccia. Hanno la qualità di far salire gli altri con Pellegrino, hanno velocità con Valeri, Ondrejka e Oristanio. Non abbiamo concesso troppo nelle ripartenze, potevamo avere più pazienza e mettere qualche cross di qualità in più, potevamo fare molto meglio lì”.

Akanji per te è un giocatore molto importante.

“Lo è lui come Bisseck, Acerbi, De Vrij, Carlos Augusto che ha fatto una grande partita. La velocità la regge ed è bravo a tappare qualche buco in ripartenza. Non è mai semplice giocare con un blocco basso, devi sempre mantenere l’attenzione ai massimi livelli; quando sposti la palla rischi sempre di piacerti e addormentarti. Ma dal punto di vista dell’attenzione sono molto contento di quanto fatto”.