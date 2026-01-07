L’Inter manda un segnale fortissimo al campionato: espugnato il Tardini di Parma, altro successo in campionato che questa volta può valere molto considerato lo stop del Napoli col Verona, aspettando il Milan impegnato domani. Questo il commento del tecnico interista Cristian Chivu ai microfoni di Sky Sport:
Ci dici il valore di una vittoria di questo tipo?
“Non è mai semplice giocare in Serie A, c’è sempre un avversario che ti può mettere in difficoltà in uno stadio non semplice. Poi le condizioni meteo erano quelle che erano. Però abbiamo fatto una partita seria, cercando di essere dominanti. Non è semplice rompere la loro linea con loro in dieci sotto la linea della palla, abbiamo cercato di arrivare in area con qualche cross e tiro da fuori. Quello che conta però è sempre la vittoria e l’atteggiamento dei ragazzi che è stato eccezionale”.
Due gol subiti nelle ultime sei partite, più quattro sulla terza. Lo scontro diretto col Napoli è un momento di passaggio importante del campionato?
“I numeri sono belli da leggere, ma conta quello che porti in campo. L’atteggiamento della squadra, la loro voglia e ambizione di portare avanti una stagione. Poi in Serie A non ci sono partite da sottovalutare, le insidie sono sempre dietro l’angolo”.
Stasera siete stati pazienti, la partita ti ha posto problematiche interessanti.
“Ci sono sempre delle problematiche, ogni pallone che rischi o che viene intercettato sai che ti partono in faccia. Hanno la qualità di far salire gli altri con Pellegrino, hanno velocità con Valeri, Ondrejka e Oristanio. Non abbiamo concesso troppo nelle ripartenze, potevamo avere più pazienza e mettere qualche cross di qualità in più, potevamo fare molto meglio lì”.
Akanji per te è un giocatore molto importante.
“Lo è lui come Bisseck, Acerbi, De Vrij, Carlos Augusto che ha fatto una grande partita. La velocità la regge ed è bravo a tappare qualche buco in ripartenza. Non è mai semplice giocare con un blocco basso, devi sempre mantenere l’attenzione ai massimi livelli; quando sposti la palla rischi sempre di piacerti e addormentarti. Ma dal punto di vista dell’attenzione sono molto contento di quanto fatto”.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 23:46 Chivu a DAZN: "Napoli? Oggi potevate chiedermi del Parma...". Poi 'risponde' a Fabregas
- 23:45 Akanji a Sky: "Il mio futuro? Vorrei tanto saperlo, magari rimarrò all'Inter. Mi sono sentito subito bene"
- 23:43 Chivu a ITV: "Squadra matura, la Serie A non è mai semplice. Vogliamo essere competitivi fino alla fine"
- 23:34 Chivu a Sky: "Oggi atteggiamento eccezionale dei ragazzi. Si poteva fare qualche cross di qualità in più"
- 23:30 Parma-Inter, la moviola - Colombo se la cava, meno bene i due assistenti
- 23:29 Parma, Cuesta a DAZN: "Ci abbiamo provato, ma l'Inter è stata più brava. Sapevamo che sarebbe stato difficile"
- 23:28 Bonny a ITV: "Ero felice di tornare a Parma, posto speciale. Non era facile vincere oggi"
- 23:20 Dimarco Player of the Match a DAZN: "Gruppo ancora più unito grazie a Chivu. Battere il mio record? Speriamo"
- 23:20 Carlos Augusto a DAZN: "Napoli? Noi facciamo il nostro lavoro. Poi pensiamo agli altri"
- 23:12 Parma, Cuesta a Sky: "Inter molto, molto, molto forte e super aggressiva. Fuorigioco del 1° T? Errori che capitano"
- 23:05 Lazio, pari all'ultimo respiro: Pedro spezza i sogni della Fiorentina, finisce 2-2. Blitz Udinese a Torino
- 22:53 Parma-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:53 L'Inter si alza sui pedali: Dimarco e Thuram abbattono il Parma, mini-allungo nerazzurro sul Napoli
- 22:52 Parma-Inter, le pagelle - Akanji granitico, Thuram croce e delizia. Al Tardini il sosia di Lautaro
- 22:50 Parma-Inter, Fischio Finale - Chivu applica la 'legge dell'ex' e allunga in vetta: la nebbia del Tardini non oscura il dominio nerazzurro
- 22:35 liveSerie A, il POST PARTITA di PARMA-INTER: ANALISI, COMMENTI e PAGELLE
- 20:33 Frenata clamorosa per il Napoli: il Verona strappa il 2-2 al Maradona. Continua la crisi del Bologna
- 20:29 Parma, Cuesta a DAZN: "Con l'Inter sarà tutto difficile, dovremo essere solidi e lucidi nelle occasioni"
- 20:15 Mkhitaryan a Sky Sport: "Ci sarà tempo per pensare al Napoli. Mi sto riprendendo e ora..."
- 20:14 Parma, Cuesta a Sky: "L'Inter si ferma giocando bene, dovremo affrontarla con umiltà"
- 20:10 Chivu a DAZN: "Pensare al Napoli? No, quando inizi a pianificare spesso la prendi dove non vuoi prenderla"
- 20:04 Chivu a Sky: "L'Inter ha un'identità chiara e la vuole mantenere. Vivere il calcio a Parma è bellissimo"
- 20:03 Parma, Ondrejka a DAZN: "L'Inter è una squadra molto forte, ma proveremo a batterla"
- 20:01 Mkhitaryan a DAZN: "Per portare a casa i tre punti serve concentrazione, l'anno scorso siamo stati puniti"
- 19:57 Adorante: "Ero nelle giovanili dell'Inter con Zaniolo. Alla Roma ha fatto uno step enorme"
- 19:44 Parma, Ondrejka a Sky: "Il ritorno di Chivu? Vogliamo fare del nostro meglio"
- 19:41 Mkhitaryan a ITV: "Servirà una gara quasi perfetta, l'anno scorso abbiamo avuto difficoltà a Parma"
- 19:29 Inter U20 ai quarti di finale della Coppa Italia Primavera: mercoledì 11 febbraio la sfida con la Juve
- 19:14 Nuova avventura per Mario Balotelli: contratto di due anni e mezzo con l'Al Ittifaq
- 19:00 De Pieri e Stabile, destino comune: dalla Juve Stabia al Bari. Accordo con l'Inter trovato
- 18:45 Inizia l'avventura al Racing per Valentin Carboni: "Convinto da Milito. E Lautaro mi darà supporto"
- 18:31 Bologna, Di Vaio: "Risultati negativi? Abbiamo fatto una finale di Supercoppa. Con Inter e Napoli..."
- 18:17 Napoli, Oriali: "Prima dell'Inter c'è il Verona. Non abbiamo tante alternative, quindi niente calcoli"
- 18:05 Esposito: "Ronaldo l'attaccante più forte della storia, Adriano mi faceva impazzire. Dzeko? Impressionante per un motivo"
- 18:02 Primavera - Inter-Sampdoria, gli Up&Down - Kukulis non tradisce, per Peletti un erroraccio
- 17:50 videoCarbone: "Bravi dal dischetto, ma siamo molto lontani dai nostri standard. Kukulis mi fa impazzire"
- 17:35 Boniek: "Zielinski uno dei migliori '8' d'Europa. Scudetto? Milan non pronto, sarà Inter-Napoli"
- 17:12 Parma con le polveri bagnate: appena 12 gol in questa Serie A. L'Inter al top con 38 reti
- 17:00 Coppa Italia Primavera, all'Inter servono i rigori per eliminare la Samp agli ottavi: finisce 7-6 per i nerazzurri
- 16:58 Asllani, il mercato può aspettare: l'albanese convocato dal Torino per il match contro l'Udinese
- 16:43 Serie A, Hojlund si aggiudica il 'Rising Star Of The Month' di dicembre. De Siervo: "Mese straordinario"
- 16:28 Serie A, Semih Kilicsoy batte Ekkelenkamp: il gol del turco in Torino-Cagliari è il più votato nel mese di dicembre
- 16:14 Arsenal, Arteta: "Calafiori e Mosquera ancora out, spero di poterli convocare presto". A fine gennaio c'è l'Inter
- 16:00 Roma, gol e infortunio per Dovbyk: lesione di primo grado alla coscia sinistra
- 15:45 Sky - Lazio, porte girevoli a centrocampo: Guendouzi sposa il Fenerbahçe, dall'Ajax è in arrivo Taylor
- 15:30 Sky - Galatasaray interessato a Frattesi, ma al momento è tutto fermo: ancora nessuna offerta all'Inter
- 15:15 Caprile: "Rispetto le scelte degli allenatori, come ho rispettato Conte. Ma io mi alleno per giocare"
- 15:00 GdS - Il Milan sfida il Genoa e osserva Norton-Cuffy: anche i rossoneri tra i club interessati al laterale inglese
- 14:45 GdS - Lazio, prima offerta al Bologna per Fabbian: le cifre. C'è l'ok dell'ex Inter
- 14:27 Tardini verso il tutto esaurito: record di presenze in bilico. Settore ospiti già sold out
- 14:12 Franco Carboni verso la Sampdoria. I liguri accelerano: c'è ottimismo dopo i contatti con l'Inter. Ecco perché
- 13:57 SM - Inter, Frattesi ai saluti? Forte interesse dal Galatasaray, ma la Juventus resta in corsa
- 13:42 Sky - Verso Parma-Inter, tre dubbi di formazione per Chivu. Acerbi e Mkhitaryan pronti a tornare dal 1'
- 13:28 L'Inter sale a quota 9 gol da corner. Meglio della squadra di Chivu solo Arsenal e Tottenham
- 13:13 Qui Parma - Emiliani contro l'Inter col 4-3-1-2. Cuesta con un ex in attacco?
- 12:59 Ibrahimovic: "Ronaldo è stato, e rimane, il migliore di tutti i tempi. Volevo imparare i suoi trucchi"
- 12:44 Milan, Allegri: "Rinnovo Maignan, stiamo lavorando. Lotta scudetto? È importante arrivare tra le prime quattro"
- 12:29 Parma, sono ventitré i giocatori anti-Inter convocati da Cuesta. La lista completa
- 12:14 GdS - Akanji perno della difesa: Chivu ha trovato il nuovo leader
- 12:00 PARMA-INTER, turnover ma non TANTO. FRATTESI "affaticato", AKANJI non si muove. In ENTRATA...
- 11:45 Romano conferma le parole di Guardiola: "Il City non richiamerà Akanji. L'Inter vuole continuare con lo svizzero"
- 11:30 CdS - Niente Cancelo? L'Inter non trema: Luis Henrique c'è, gli manca un ultimo step
- 11:16 La Repubblica - Dodò, l'Inter farà un tentativo: la posizione della Fiorentina sul brasiliano
- 11:02 Scudetto, la fotografia di Sacchi: "L'Inter dovrà sudare parecchio a Parma: il Milan ne sa qualcosa. Per Conte e Allegri..."
- 10:48 CdS - Asllani saluta il Torino ma non resterà all'Inter: la situazione è chiara
- 10:34 TS - De Vrij o Acerbi, Inzaghi non molla e ha una preferenza tra i due. E se l'Inter trova un esterno...
- 10:20 TS - Dodò, l'Inter pensa a uno scambio di prestiti: due candidati. Tra le alternative un ex Serie A e un prodotto del vivaio
- 10:06 TS - Inzaghi dice no al Manchester United: vuole continuare nell'Al-Hilal
- 09:52 Guardiola: "Mercato in difesa? Non richiameremo Akanji dal suo prestito all'Inter"
- 09:38 TS - Parma-Inter, Chivu dove tutto è cominciato: quanti fedelissimi tra gli emiliani