Per Parma-Inter, gara valevole per la 18esima giornata di Serie A, il designatore Gianluca Rocchi ha scelto Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato da Vecchi e Palermo con Perenzoni quarto uomo. In sala VAR Federico La Penna con Camplone come assistente. Nel complesso il direttore di gara, al netto di qualche imprecisione, se la cava. Meno bene i due assistenti.
A seguire gli episodi principali da moviola.
2' - Lautaro gira verso la porta sul cross di Dimarco ma manda fuori, l'arbitro però fischia fallo precedente a Esposito in un corpo a corpo con Delprato. Decisione severa verso la punta.
12' - Svista dell'assistente Vecchi che non concede corner all'Inter: Corvi interviene quando il pallone sembra davvero già uscito.
15' - Altro errore di un assistente, stavolta Palermo, che alza la bandierina per segnalare un fuorigioco di Ondrejka. L'attaccante però parte dalla propria metà campo.
16' - Vecchi assegna una rimessa al Parma ma l'ultimo tocco è di Pellegrino.
18' - Colombo lascia proseguire nonostante un evidente fallo di mano di Valeri.
24' - Semplice richiamo per Mkhitaryan che colpisce Bernabé dopo che lo spagnolo aveva già scaricato il pallone.
32' - Contrasto di Circati su Calhanoglu in piena area, il turco rimedia un colpo duro ma non c'è alcuna irregolarità e Colombo fa giustamente correre.
34' - Primo cartellino giallo: Ondrejka va via a Calhanoglu a centrocampo e viene atterrato in tackle. Sanzione corretta.
35' - Proteste del Parma: Colombo fischia un fallo di mano ai gialloblu al limite dell'area avversaria ma invece di dare il vantaggio fischia punizione. Calhanoglu la batte velocemente da posizione avanzata e per il direttore di gara va bene.
43' - Gol annullato a Dimarco per fuorigioco: sul cross dell'esterno Esposito va a contrasto, il pallone gli ritorna e di destro batte Corvi. L'assistente Vecchi segnala subito offside, ma dopo check da Lissone la rete viene convalidata. Britschgi tiene in gioco Dimarco.
45'+1' - Proteste vistose di Valeri per un bodycheck energico di Bisseck, per Colombo è tutto regolare ma il terzino non ha tutti i torti.
60' - Dopo una serie di contrasti Carlos Augusto colpisce Pellegrino senza arrivare sul pallone. Proteste dei gialloblu che vorrebbero il giallo ma Colombo non ritiene necessario estrarre il cartellino. Decisione che pouò starci visto il metro.
75' - Zielinski va ssu un pallone respinto dalla difesa ma controlla il pallone inavvertitamente con il braccio. Colombo è a due passi e fischia l'infrazione.
86' - Colombo fischia fallo a Zielinski su Cutrone dopo un confronto per arrivare primi sul pallone dei due. In realtà sembra che il primo fallo sia dell'attaccante.
91' - Cartellino giallo per Carlos Augusto che trattiene l'avversario volontariamente coin l'obiettivo di interrompere una ripartenza. Giusto.
94' - Gol annullato a Bonny per un precedente tocco di mano di Thuram. Decisione presa dopo richiamo al VAR di Colombo. Il tocco del francese è evidente ed è precedente di pochi secondi il recupero di Barella che manda in gol l'ex Parma.
95' - Raddoppio regolare per i nerazzurri: Barella lancia Thuram verso Corvi, l'attaccante parte dalla propria metà campo ed è quindi in posizione regolare.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
