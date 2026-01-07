"Siamo concentrati su di noi, era importante vincere oggi. Facciamo il nostro lavoro, poi pensiamo agli altri. Noi dobbiamo fare il nostro perché il campionato è ancora lungo", ha detto Carlos Augusto a DAZN al 90esimo minuto dopo la vittoria per 2-0 ottenuta in casa del Parma, dove si è presentato in compagnia dell'MVP di serata, Federico Dimarco.

Dimarco è il difensore nei top 5 campionati europei che ha partecipato a più azioni da gol, tra reti e assist. Ci arriva a superare il suo record di 11?

"A quant'è? A otto? Sì, ci arriva".

