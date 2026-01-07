L'Inter vince 2-0 a Parma e consolida il primo posto in classifica. Raggiunto da DAZN dopo il triplice fischio del Tardini, Federico Dimarco, eletto come Player of the Match grazie al gol che ha stappato la gara, commenta a caldo i tre punti conquistati dai nerazzurri: "Come tutte le partite abbiamo una marea di occasioni che per sfortuna o sufficienza non riusciamo a chiudere. Oggi era importante vincere, ora pensiamo a domenica".

Il gruppo è ancora più unito?

"Si sente parlare tanto in giro. Questa squadra negli ultimi anni ha fatto tantissimo, anche se poteva vincere di più. Dopo una finale come quella dell'anno scorso si è ricompattata alla grande grazie al lavoro del mister e ora sta uscendo il valore del gruppo. Ognuno corre per l'altro e si esulta tutti assieme".

Oggi sei il difensore con più partecipazioni in Europa tra gol e assist.

"Speriamo di continuare così. Battere il record di undici? Non so neanche a quanto sono, speriamo (ride, ndr)".