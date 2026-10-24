Il Venezia si prepara ad affrontare domani il Genoa e mercoledì l'Inter, con un tour de force continuativo in campionato. Il tecnico dei lagunari Davide Nicolan, in conferenza stampa ha parlato dei prossimi impegni: "In settimana abbiamo avuto rientri come quello di Busio, poi proprio oggi quello di Bella-Kotchap. Per me è sempre molto piacevole: inizio a vederli in campo ed a conoscerne le caratteristiche. Qualcuno lo conosco più a fondo, altri devo poterli allenare per capire che potenzialità hanno. Io credo che qua ci sia una rosa variegata da questo punto di vista. Vediamo chi possiamo portare già con noi per accelerarne l'inserimento e soprattutto per poter partecipare attivamente alle richieste che sto cercando di fare. Questo lo sapremo dopo l'ultimo briefing".