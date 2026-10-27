L'Inter ha guadagnato 22 punti in otto partite in questo campionato e ora mette nel mirino un record statistico assoluto. In caso di successo contro il Venezia i nerazzurri salirebbero infatti a quota 25 così da ottenere il loro primato di punti dopo le prime nove gare stagionali di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria.

Di questi 22 punti collezionati sin qui, 13 sono arrivati in situazione di svantaggio: l'Inter è la squadra cha ha guadagnato più punti in rimonta nei Big-5 campionati europei 2026/27, almeno cinque più di qualsiasi altra. Un dato che rappresenta un record considerando le prime otto giornate in una singola stagione di Serie A negli ultimi 20 anni.