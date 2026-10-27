L'Inter ha guadagnato 22 punti in otto partite in questo campionato e ora mette nel mirino un record statistico assoluto. In caso di successo contro il Venezia i nerazzurri salirebbero infatti a quota 25 così da ottenere il loro primato di punti dopo le prime nove gare stagionali di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria. 

Di questi 22 punti collezionati sin qui, 13 sono arrivati in situazione di svantaggio: l'Inter è la squadra cha ha guadagnato più punti in rimonta nei Big-5 campionati europei 2026/27, almeno cinque più di qualsiasi altra. Un dato che rappresenta un record considerando le prime otto giornate in una singola stagione di Serie A negli ultimi 20 anni.

Sezione: Focus / Data: Mar 27 ottobre 2026 alle 21:53 / Fonte: Opta-Eurosport
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.