L’Inter parte avanti nei precedenti contro il Venezia in Serie A. Sono 28 gli incontri disputati tra le due squadre nel massimo campionato, con un bilancio che premia nettamente i nerazzurri: 16 vittorie, contro i sei successi conquistati dagli arancioneroverdi. Sei, invece, i pareggi.

Un dato interessante riguarda le ultime 14 sfide in Serie A, nelle quali soltanto una volta le due formazioni hanno chiuso la partita in parità. Si tratta dell’1-1 del 27 gennaio 2002, deciso dalle reti di Christian Vieri per l’Inter e Filippo Maniero per il Venezia.

Guardando agli incontri disputati al Penzo, il rendimento recente sorride ancora alla squadra nerazzurra, che ha vinto le ultime due trasferte contro i veneti. Tuttavia, proprio lo stadio veneziano rappresenta il terreno sul quale i padroni di casa hanno ottenuto la maggior parte dei loro successi contro l’Inter: cinque delle sei vittorie complessive in Serie A sono infatti arrivate tra le mura amiche.