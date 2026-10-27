Con due gol e due assist sin qui a referto, Piotr Zielinski è uno dei quattro centrocampisti che hanno segnato più di una rete e fornito più di un assist in questo campionato assieme a Adrien Rabiot, Nico Paz e Romano Schmid. Rispetto a questo terzetto, però, il polacco è quello ad esserci riuscito disputando meno minuti nel torneo in corso (443').