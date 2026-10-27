Con due gol e due assist sin qui a referto, Piotr Zielinski è uno dei quattro centrocampisti che hanno segnato più di una rete e fornito più di un assist in questo campionato assieme a Adrien Rabiot, Nico Paz e Romano Schmid. Rispetto a questo terzetto, però, il polacco è quello ad esserci riuscito disputando meno minuti nel torneo in corso (443').

Sezione: News / Data: Mar 27 ottobre 2026 alle 22:37 / Fonte: Opta-Eurosport
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.