L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro partite contro il Venezia in Serie A e solo una volta è arrivata a cinque successi consecutivi contro gli arancioneroverdi nel massimo campionato: tra novembre 1962 e gennaio 1999. La squadra nerazzurra, inoltre, ha vinto tutte le ultime quattro trasferte contro squadre neopromosse in Serie A senza subire gol, con un parziale complessivo di 11-0. Solo una volta i nerazzurri hanno fatto meglio in casa di avversarie neopromosse nella competizione, centrando sei successi consecutivi con annesso clean sheet tra novembre 2011 e marzo 2014.

Più in generale, l'Inter è rimasta imbattuta in 47 delle ultime 48 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (40V, 7N), vincendo tutte le otto più recenti - l'unica sconfitta dei nerazzurri nel periodo contro queste formazioni risale al 15 aprile 2023 contro il Monza (0-1).