Gara da ex domani per Juan Jesus, che dopo gli anni al Napoli ritroverà l'Inter da avversario con la maglia del Venezia. In attesa della gara del Penzo, l'esperto centrale brasiliano traccia via Instagram un primo bilancio della sua avventura in Laguna: "Questi primi mesi a Venezia mi hanno già lasciato tanto. I risultati non sono quelli che speravamo, ma conosco il calcio e so riconoscere quando c’è qualcosa di speciale. Lo sento nel gruppo che ho trovato, nella fiducia della società e nell’amore di una tifoseria che merita tanto".
Juan Jesus sente di avere ancora delle frecce al suo arco: "Gli anni passano, l’esperienza cresce, ma la fame, la passione e il senso di responsabilità sono sempre gli stessi. Ho ancora tanto da dare, tanto da dimostrare e soprattutto tanta voglia di scrivere un’altra pagina di storia".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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