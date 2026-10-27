Marcus Thuram, autentico trascinatore dell'Inter in questa fase della stagione, ha preso parte a un gol in ciascuna delle sue ultime sei presenze in Serie A (cinque reti e due assist nel parziale); il francese potrebbe essere coinvolto attivamente in rete per sette presenze di fila per la prima volta in carriera nei Big-5 campionati europei (a quota sei match consecutivi anche tra aprile e maggio scorsi).