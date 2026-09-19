Intervenuto negli studi di DAZN dopo il 2-2 tra Roma e Inter, Fabio Bazzani ha analizzato una partita dai due volti, con i giallorossi avanti di due gol e i nerazzurri capaci di completare la rimonta. "Rammarico in casa Roma perché erano avanti 2-0, ma bisogna sempre guardare chi c'è di fronte, una squadra che rientra sempre nelle partite". Secondo l'ex attaccante, l'andamento della gara è stato piuttosto chiaro: "Un tempo Roma e un tempo Inter, dico. Ma i nerazzurri rimangono i più forti del campionato".

"Contro l'Inter non è mai finita"

Bazzani ha poi sottolineato una caratteristica che sta diventando sempre più evidente nella squadra di Cristian Chivu: la capacità di reagire anche quando la partita sembra mettersi male. "L'Inter di Chivu sta dicendo a tutti che contro di loro non è mai finita". Un messaggio forte, soprattutto dopo l'ennesima rimonta costruita nella seconda parte di gara.

"Prima prende il cazzotto, poi accende il motore"

L'ex attaccante si è soffermato anche sulle leggerezze difensive mostrate dai nerazzurri. "Leggerezze dietro? Il rischio è di sottovalutare alcune situazioni in modo inconscio per il potenziale che ha la squadra". Poi la sintesi sul comportamento dell'Inter: "Finché non prende il cazzotto mette qualcosa in meno, poi accende motore e concentrazione e rimonta".