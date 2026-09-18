È arrivato il primo squillo stagionale del Monza. Grazie al successo per 2-1 maturato contro il Sassuolo, la squadra allenata da Juric riesce a mettere in cascina la prima vittoria del proprio campionato. Decisiva la doppietta di Varela, andato a segno di testa su calcio d'angolo - complice una sonora papera del portiere neroverde Muric - e, successivamente, dal dischetto. A rendere meno amaro il passivo per gli emiliani è la rete su punizione in extremis di Adzic. Tanti gli ex Inter coinvolti nella sfida: impiegati da titolari Akinsamiro tra i brianzoli e Sebastiano Esposito - autore del fallo da rigore da cui è scaturito il raddoppio monzese - tra i sassolesi. Fronte Inter U23, si segnala nuovamente la titolarità di Cinquegrano e l'ingresso nel recupero di Mayè. Solo panchina, invece, per Turati del Sassuolo.
Autore: Carlo Gamba
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