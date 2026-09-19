Il pareggio in rimonta contro la Roma regala un dato particolarmente significativo sull'Inter di Cristian Chivu. Da quando il tecnico siede sulla panchina nerazzurra, infatti, questa è già la sesta partita di Serie A nella quale l'Inter è riuscita a evitare la sconfitta dopo essersi ritrovata sotto di almeno due reti. Un dato che assume ancora maggiore rilevanza se confrontato con il recente passato.

Nelle dieci stagioni precedenti, l'Inter era riuscita complessivamente soltanto sei volte a evitare la sconfitta in campionato dopo essere finita sotto di due gol. La squadra di Chivu ha quindi eguagliato questo dato nell'arco di pochi mesi. Anche all'Olimpico la storia si è ripetuta: sotto 2-0 contro la Roma, i nerazzurri hanno reagito nella ripresa fino a conquistare il 2-2.

Una capacità di rimonta diventata ormai una delle caratteristiche più evidenti dell'Inter di Chivu, anche se lo stesso allenatore e i giocatori hanno sottolineato nel post-partita la necessità di migliorare gli approcci ed evitare di essere costretti continuamente a inseguire.