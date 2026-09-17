Tutto facile per la Juventus, che apre il proprio cammino europeo con un netto 5-0 contro il NEC Nijmegen. La squadra di Spalletti parte forte e mette subito la partita sui binari giusti. Al 9' Nico Gonzalez sfrutta un errore della difesa ospite e firma l'1-0. Al 24' arriva il raddoppio: McKennie serve Alajbegovic, che dal limite trova un gran tiro sotto l'incrocio. Il tris arriva al 35', quando Woltemade trasforma il rigore conquistato da Nico Gonzalez.

Ripresa in controllo

Nel secondo tempo la Juventus abbassa i ritmi e gestisce senza problemi, trovando comunque altre due reti. Kolo Muani, entrato a gara in corso, serve l'assist per il 4-0 di Celik, alla prima gioia con la nuova maglia. Nel finale è lo stesso francese a chiudere i conti: all'82' supera Polster in uscita e firma il definitivo 5-0. Un successo netto che consente alla Juventus di partire nel migliore dei modi in Europa League.