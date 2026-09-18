Archiviata la sconfitta di San Siro contro l'Inter, senza grandi rimpianti per come è maturato il risultato finale, Kosta Runjaić oggi, presentandosi in sala stampa, si è proiettato alla prossima partita dell'Udinese, di scena in casa contro il Cagliari: "Domani non sarà semplice - le parole del tecnico dei friulani -. Non credo che il Cagliari ci presserà come l’Inter a San Siro, ma sanno ribaltare velocemente il fronte e corrono molto. Hanno iniziato bene il campionato, credo sarebbero soddisfatti anche di un pareggio, ma noi vogliamo vincere. Oltre ad essere forti in contropiede, con i giocatori rapidi che hanno, sanno anche difendere bene col blocco basso e gestire il pallone quando ce l’hanno. È un avversario complicato, sarà una partita molto importante”.

A proposito dell'avvio di stagione, Runjaić spiega che alla sua squadra sta mancando la continuità nell'arco delle partite: "Siamo all’interno di un percorso, in queste partite abbiamo avuto buoni momenti ma non siamo stati costanti sui 90’. Dobbiamo lavorare sui meccanismi di gioco e sulla fase di possesso, già domani dovremo estendere i nostri buoni momenti su tutta la partita. Avrei preferito avere qualche punto in più, ma è andata così, l’importante è continuare a lavorare, sappiamo che la strada è lunga. In Serie A ci sono partite importanti e molto importanti, questa è una di quelle molto importanti. Giochiamo in casa, poi ci sarà la pausa lunga, useremo tutti gli strumenti a disposizione per vincere. In ogni caso ci sono ancora tante partite, non tutto è positivo ma sono ottimista, nel corso dell’anno miglioreremo e faremo una bella stagione”.