Il Governo punta a mettere mano ai criteri con cui vengono distribuiti i ricavi dei diritti televisivi della Serie A, aumentando il peso degli incentivi destinati alle società che scelgono di investire e dare spazio ai giovani calciatori italiani. Ad annunciarlo è stato il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, intervenuto ai Portofino Talks nel corso di un’intervista con La Stampa: "Rivedere la legge Melandri che distribuisce i ricavi tv: ora l’1,2% premia il minutaggio dei giovani, ma non determina il cambiamento. Il campionato italiano è giocato da stranieri. Dobbiamo utilizzare una quota più ampia dei proventi per sostenere, con maggiori fondi, i club che investiranno sui nostri talenti".

Abodi ha portato come esempio virtuoso il tennis italiano, protagonista negli ultimi anni di una forte crescita sia sul piano dei risultati sportivi sia sotto il profilo economico e organizzativo. "Ha insegnato ad avere una visione, utilizzando le giuste strategie e ora c’è una catena del valore che permette di capitalizzare i risultati, non solo sportivi".