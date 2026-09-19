"Ho un ricordo bellissimo di Sandro Mazzola, se sono diventato interista è anche grazie a lui". Lo dice Amadeus, noto tifoso interista, ricordando Sandro Mazzola, il grande campione dell'Inter scomparso oggi all'età di 83 anni, ai microfoni della ADNKronos. "Mia zia Enza, tifosissima, mi portava allo stadio a vedere la Grande Inter - ricorda il conduttore - Era la fine degli anni Sessanta ed ero piccolissimo".
La memoria riporta Amadeus agli anni dell'infanzia, quando nacque il suo amore per i nerazzurri: "Guardavo l'Inter di Mazzola e Giacinto Facchetti e rimanevo affascinato -dice- Mazzola aveva un talento pazzesco, forza, dribbling e velocità". Guardando quell'Inter "è esplosa la mia passione. Ho avuto il piacere di conoscerlo negli anni, e rimarrà per sempre nella storia dell'Inter", conclude Amadeus.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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