Anno finito per Moise Kean. L'attaccante della Juventus dovrà fermarsi per 3-4 settimane, pertanto rientrerà a disposizione di Massimiliano Allegri direttamente l'anno nuovo. A confermarlo in conferenza stampa pre Genoa proprio il tecnico bianconero: "Abbiamo deciso di fermare Kean, si stava trascinando da tanto tempo un problema alla tibia... Lui è stato bravo nell'allenarsi e nel soffrire per essere a disposizione, ma è arrivato il momento di fermarlo 3-4 settimane per risolvere il problema. Gli altri sono tutti a disposizione, a eccezione di De Sciglio che si riaggregherà dal prossimo anno. Weah torna a disposizione".

Per l'attaccante terapia conservativa per un dolore dovuto a una pregressa lesione ossea alla tibia sinistra.