Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, nel corso della conferenza stampa odierna ha parlato della situazione relativa al campionato dei Grifoni, facendo anche un riferimento all'Inter: "Ancora non è arrivato l'inizio però capisco che quando non ci sia nulla da parlare ci si aggrappi a quello che si racconta e dovremo essere bravi a noi a raccontarle. Io ho grande serenità: abbiamo zero punti come l'Inter come l'ultima delle neopromosse. E' ancora tutto da scrivere ed è il momento che si decide il nostro futuro".