Accostato brevemente anche all'Inter, alla fine Nahuel Molina ha scelto la Roma. E nella classica intervista ai canali ufficiali del club giallorosso, l'ex giocatore dell'Atletico Madrid si presenta così ai suoi nuovi tifosi: "Fin dal primo momento mi hanno fatto sentire a casa e sono molto felice. Sia il mister che la società hanno voluto fortemente che venissi alla Roma e per questo voglio ringraziarli. Spero di essere subito pronto per allenarmi e mettermi a disposizione della squadra. Ho scelto la Roma perché penso che sia un grandissimo club, con tifosi davvero molto passionali. La squadra è forte e negli ultimi anni ha fatto grandi cose".

Conosci già molto bene il calcio italiano: cosa ti aspetti dal tuo ritorno? È diverso da quello spagnolo? Più difficile, più esigente?

"Il calcio italiano è sempre molto difficile. Mi aspetto partite dure e un calcio anche più fisico. Io sono un giocatore che dà sempre tutto. È quello che ho fatto durante tutta la mia carriera: non mi risparmio mai e cerco sempre di dare il 100% in campo per la squadra, facendo tutto quello che è nelle mie possibilità. Il calcio italiano, inoltre, è molto tattico".

Ti piace giocare più avanti sulla fascia destra oppure ti trovi a tuo agio anche come parte di una difesa a tre?

"A dire la verità, ho giocato in entrambe le posizioni. Mi trovo bene sia giocando più avanti sia partendo da una posizione più arretrata. Per me non cambia molto durante una partita. Se dovrò attaccare o difendere di più dipenderà dal mister e le situazioni potranno cambiare di partita in partita".