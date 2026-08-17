Nel corso di una chiaccherata durante Rio Ferdinand Presents, programma condotto dall'ex difensore inglese Rio Ferdinand, l'ex calciatore olandese Clarence Seedorf ha parlato brevemente del proprio approdo all'Inter nel 2000.

Seedorf racconta l'approdo in nerazzurro

"Perché sono andato all'Inter anziché al Manchester United? All'epoca Ronaldo il brasiliano giocava in nerazzurro. Basta come risposta (ride, n.d.r.)? In quel periodo mi chiamò l'allenatore interista Lippi, uno dei migliori in circolazione. Mi disse che voleva farmi giocare con Vieri e Ronaldo. In risposta gli chiesi quando e dove dovessi presentarmi e gli dissi che sarei andato a Milano anche da solo".