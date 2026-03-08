Grandissima affermazione del Genoa che ha battuto la Roma nella gara delle 18 al Ferraris. Il Grifone ha lottato con grande caparbietà sin dall'inizio della partita. Ma i gol arrivano nella ripresa con Messias che apre le marcature. Pareggia Ndicka, ma la zampata di Vitinha fa esplodere di gioia il pubblico dei liguri. Con questo risultato torna tutto in bilico nella zona Champions: tre squadre (Como, Roma e Juve) in un solo punto