Il Lecce incamera tre punti di piombo nello spareggio salvezza anticipato del Via del Mare contro la Cremonese, in una partita che però andrà agli archivi tra le veementi recriminazioni dei grigiorossi. I salentini si impongono per 2-1, trovando i due gol nel primo tempo grazie ai sigilli di Diego Pierotti e Nikola Stulic su calcio di rigore. Dopo l'intervallo, Davide Nicola mischia le carte inserendo tre nuovi giocatori tra cui Milan Djuric che dopo pochi minuti lancia in porta Federico Bonazzoli che riapre la partita.

Nel finale accade davvero di tutto: l'arbitro Simone Sozza annulla un gol alla Cremonese per un evidente fallo di mano di Martin Payero, che poi si vede respinta la conclusione a botta sicura da un clamoroso Wladimiro Falcone nel recupero. A tempo scaduto, Bonazzoli cade in area giallorossa contrastato da Gaby Jean ma Sozza non concede il calcio di rigore, decisione dopo la quale si scatena un autentico parapiglia con espulsione di Giuseppe Pezzella per la Cremo. Che lascia la Puglia con tante recriminazioni, mentre il Lecce incassa un successo pesantissimo nella corsa alla permanenza in Serie A. 

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 08 marzo 2026 alle 14:40
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
