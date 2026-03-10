"Oggi scelgo quello che ritengo sia meglio per la squadra in questo momento". Così il tecnico del Tottenham Igor Tudor ha giustificato la decisione di affidare la porta del Tottenham nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid ad Antonin Kinsky, estremo difensore ceco arrivato a gennaio e praticamente al debutto stagionale avendo giocato solo due volte in EFL Cup. Mal gliene incolse davvero a Tudor, perché Kinsky compie un autentico sfacelo regalando due dei tre gol segnati dai Colchoneros nel giro di appena quindici minuti, con delle giocate a dir poco scellerate.

Di fronte ad una disarmante evidenza, Tudor si è visto costretto ad operare in fretta e furia il cambio sostituendo l'estremo ceco, completamente sotto shock, con Guglielmo Vicario, che però dopo pochi minuti ha incassato addirittura il quarto gol prima che Pedro Porro trovi il 4-1. Con buona parte dei tifosi degli Spurs che già ha lasciato il Metropolitano, quasi rassegnati ad una caduta libera che appare irreversibile al momento. E con l'Inter, interessata fortemente al portiere azzurro, che osserva...