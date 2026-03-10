"L’Inter deve evitare di andare in ansia, anche se il Milan dovesse avvicinarsi". Ad affermarlo ai microfoni de La Repubblica è Aldo Serena, che lo Scudetto lo ha vinto con entrambe le maglie. E anche lui fu protagonista di uno Scudetto mozzafiato con la maglia della Juventus: "Nel 1986 finimmo campioni nonostante la Roma, a due giornate dalla fine, ci avesse agganciati". A proposito dei rossoneri, Serena aggiunge: "Il Milan ha già raggiunto il suo obiettivo stagionale, deve giocare libero di testa e vincere sempre. È difficile, ma non impossibile".

Serena, calendario alla mano, Individua la chiava: "Cruciali saranno le prossime tre partite, equivalenti come difficoltà. Solo se l’Inter uscirà da questa serie con un vantaggio di sette punti potrà dirsi tranquilla".