Nonostante la vittoria per 2-1 sul Sassuolo, il clima intorno alla Lazio rimane piuttosto teso, poiché anche ieri sera è proseguito lo sciopero del tifo che ha lasciato l'Olimpico semi-deserto. Dopo gli appelli dei giocatori e di Maurizio Sarri, in vista della prossima partita contro il Milan, il tifo organizzato biancoceleste ha comunque annunciato una pausa da questo sciopero attraverso una nota ufficiale, che comunque non risparmia attacchi al presidente Claudio Lotito: "Solo un uomo avido dal cuore arido non può capire la storia e i sentimenti che animano questo popolo e, per questo motivo, non possiamo far altro che lasciarlo solo, ma prima di congedarci abbiamo deciso di dedicarci un ultimo atto di amore per questa stagione sportiva, e invitiamo tutti i nostri fratelli Laziali a entrare e riempire tutto l'Olimpico in ogni suo settore per la partita Lazio-Milan di domenica 15. Regaliamoci l'ultimo spettacolo coreografico, facciamo sentire il nostro calore alla squadra e al mister, continuiamo a far sentire il nostro dissenso e poi, per le sole partite casalinghe, non entreremo più fino a fine campionato. È una decisione molto dolorosa, che per la prima volta ci vedrà lontani da quegli spalti che sono la nostra casa ma riteniamo che questo sia l'unico modo per far comprendere a questa dirigenza che non saremo complici dei loro fallimenti. PER LA LAZIO, PER I LAZIALI, PER LA NOSTRA STORIA!".

Per qualcuno il ritorno allo stadio dei tifosi contro il Milan è anche un gesto nei confronti dei tifosi dell'Inter, con cui da decine di anni è in corso un gemellaggio.