"Il Milan ha giocato la partita che voleva: attenzione massima, ha colpito non appena ha potuto farlo". Così l'ex giocatore del Milan Filippo Galli, intervistato da La Repubblica, commenta l'esito del derby di domenica sera. Contraddistinto anche dall'episodio del presunto rigore non assegnato ai nerazzurri nel finale per il tocco col braccio di Samuele Ricci: "Comincio ad avere dubbi sull’uniformità delle decisioni arbitrali".