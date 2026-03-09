Con un colpo di coda nel recupero, la Lazio riesce ad avere ragione del Sassuolo nel Monday Night Match che ha chiuso la 28esima giornata di campionato. Decide un gol di Adam Marusic, lesto a punire un'uscita fuori tempo di Arijanet Muric per il 2-1 definitivo dopo che i neroverdi avevano pareggiato con Armand Laurienté, al 35', la marcatura lampo di Daniel Maldini che aveva sbloccato la partita dopo una manciata di secondi dal fischio d'inizio.