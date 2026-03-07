Tutto facile per la Juventus che oggi all’Allianz Stadium ha piegato per 4-0 il Pisa. Serve però il secondo tempo per sbloccare la sfida: al 54’ l’1-0 firmato da Cambiaso, pii al 65’ il raddoppio di Thuram. Quando ormai la sfida è in discesa, la Juve dilaga: a segno Yildiz e poi in pieno recupero anche Boga.

Con questo risultato la Juve si rilancia in zona Champions: adesso i bianconeri sono a quota 50, -1 dal quarto posto occupato al momento da comò e Roma, con i giallorossi che però devono ancora giocare (contro il Genoa).