Il futuro di Calhanoglu è tutto da scrivere. Il contratto è in scadenza nel 2027, il turco è il secondo giocatore più pagato nella rosa nerazzurra e i discorsi per il rinnovo al momento sono in stand-by. Sullo sfondo c'è sempre il Galatasaray, pronto a portarlo in Turchia. I troppi infortuni non hanno pesato più di tanto grazie al rendimento di Zielinski, ma impongono riflessioni. In caso di addio, si aprirebbero notevolmente le porte per la recompra di Stankovic.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 10 marzo 2026 alle 20:15
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Raffaele Caruso
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.