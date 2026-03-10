Il futuro di Calhanoglu è tutto da scrivere. Il contratto è in scadenza nel 2027, il turco è il secondo giocatore più pagato nella rosa nerazzurra e i discorsi per il rinnovo al momento sono in stand-by. Sullo sfondo c'è sempre il Galatasaray, pronto a portarlo in Turchia. I troppi infortuni non hanno pesato più di tanto grazie al rendimento di Zielinski, ma impongono riflessioni. In caso di addio, si aprirebbero notevolmente le porte per la recompra di Stankovic.