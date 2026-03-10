Antonio Carlos Zago promuove Luis Henrique. L'ex difensore brasiliano con un passato alla Roma spende parole positive per il connazionale, alla prima stagione con la maglia dell'Inter: "Per me è fortissimo - dice senza mezzi termini -. Ha dribbling, spunti, velocità. Non lo conosco personalmente, magari è timido e ci mette un po' di più ad adattarsi ad una grande squadra come l'Inter, che è la prima candidata a vincere lo Scudetto. Penso che possa crescere e migliorare ancora, è talentuoso, tutto arriva al momento giusto".

