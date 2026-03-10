Il Real Madrid ha finalizzato l'acquisto del terzino sinistro quindicenne Victory Okorie, considerato uno dei giovani più promettenti nel suo ruolo in Spagna: lo riferisce il quotidiano spagnolo AS. Il giocatore dell'Alavés era nel mirino di diversi club europei, tra cui Barcellona, ​​Bayern Monaco, Inter e Juventus, ma ha scelto di unirsi al settore giovanile del Real Madrid, secondo la stampa spagnola.

Convocato nella nazionale spagnola Under 16, il terzino sta attirando l'attenzione per la sua velocità, la sua forza fisica e il suo profilo offensivo. Gli osservatori del settore giovanile lo paragonano a nomi come Alphonso Davies e Roberto Carlos. Alcuni lo descrivono addirittura come un mix tra i due.