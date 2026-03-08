Non si fermano le polemiche del VAR e anche il DS della Cremonese, Simone Giacchetta, ha parlato a DAZN dopo il ko di Lecce: "Non sono a commentare la partita dal punto di vista tattico, mi compete chiarire e rivendicare la posizione della società sul rigore non dato che è stato decisivo sul risultato finale. Ogni episodio è determinante, è già la seconda volta che mi trovo a intervenire dopo l'episodio di Torino con il fallo di mano di Simeone questo è il secondo episodio, non è stato chiamato neanche il VAR. Noi ci sentiamo danneggiati e privati di rispetto".