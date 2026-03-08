L'Hellas Verona non vuole arrendersi ad un destino che sembra già scritto e mette a segno un colpo clamoroso al Dall'Ara, accentuando il momento difficile del Bologna di Vincenzo Italiano. Succede tutto in otto minuti poco dopo l'inizio del secondo tempo: apre le marcature Jason Rowe al 49esimo per i rossoblu, ma al 53esimo Martin Frese trova il pareggio e quattro minuti dopo Kieron Bowie trova la sua prima rete in gialloblu firmando il definitivo 2-1. Che sarebbe anche 3-1 per la rete di Amin Sarr annullata però per un precedente fallo di Roberto Gagliardini prima dell'avvio dell'azione di contropiede.

Finisce 0-0 una gara pressoché priva di spunti al Franchi tra Fiorentina e Parma, con le due squadre che escono tra i fischi dello stadio per una Viola che non riesce ad uscire dal tunnel pur staccando la Cremonese terzultima di un punto in vista dello scontro diretto, mentre la squadra di Carlos Cuesta blinda la propria posizione che vale la salvezza.