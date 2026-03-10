Altro guaio fisico per il Napoli di Antonio Conte in una stagione disgraziata a livello di infortuni. Questa volta, dovrà stare ai box Antonio Vergara che ha accusato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro, come evidenziato dagli strumentali a cui si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo.

Sezione: Il resto della A / Data: Mar 10 marzo 2026 alle 15:30
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
